Украина готовится запустить контейнерные перевозки из портов Большой Одессы - Кубраков

Украина планирует вскоре запустить из портов Большой Одессы первые контейнеровозы - до сих пор этого не могли сделать по причинам безопасности.

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков рассказал в подкасте ЭП "Хроники Экономики".

В ближайшие дни, отметил он, первые два судна с контейнерами пойдут из дунайских портов в Констанцу (Румыния). "Наша цель - запустить контейнеры с нашей аграрной продукцией вверх по течению Дуная, из Украины в Австрию и Германию", - добавил Кубраков.

Ранее сообщалось, что Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.

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"Мы уже принимаем заявки. Уже сформировались два выхода на Констанцу, так что вскоре мы увидим и первые контейнеры, которые поедут вверх по Дунаю", - рассказал вице-премьер.

Этот коридор сможет заместить объемы, которые шли транзитом через Польшу, добавил он. Контейнерами можно перевозить различную продукцию, в частности аграрную: полуфабрикаты, курицу, сахар. Также это могут быть автозапчасти, продукция других отраслей.

"Участникам рынка я предлагал бы рассматривать любые альтернативные маршруты, даже если это негативно скажется на прибылях. Порты Большой Одессы открыты и мы надеемся вскоре запустить оттуда первые контейнеровозы", - заявил Кубраков.

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