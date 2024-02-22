В России конфисковали имущество немецкой компании Linde, которая придерживалась санкций ЕС

Суд в России конфисковал активы немецкой компании Linde GmbH, которая отказалась строить газоперерабатывающий комплекс для "Газпрома" в Усть-Луге и поставлять высокотехнологичное оборудование из-за санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает российский "Интерфакс"

Соответствующее решение Арбитражный суд города Санкт-Петербурга Ленинградской области принял по иску российского заказчика строительства комплекса компании "РусХимАльянс". Компания является совместным предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи".

Суд решил взыскать солидарно с Linde GmbH и ее дочерних компаний в Европе задолженность в размере 692,93 млн евро и 44,48 млрд рублей убытков и процентов.

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А также взыскать имущество в виде всех акций Linde в российских компаниях АО "Линде Газ Рус" и АО "Линде Уралтехгаз", а также всех долей в ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Криостар Рус", ООО "Праксеа Рус", ООО "Праксайр Волгоград", а также 50% ООО "Линде Азот Тольятти" и 19,9% ООО "Газпром Линде Инжиниринг".

Основанием решения указывается то, что инжиниринговая компания Linde выполняла санкции Евросоюза против российского заказчика.

Экономическая правда

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