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Объемы поставок российского дизтоплива в порты других стран уменьшились

Четверг, 22 февраля 2024, 16:20 - Экономическая правда

Объемы поступлений российских газойлей и дизельного топлива в порты других стран за неделю 12-18 февраля уменьшились на 5% и составили 672 тысяч тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95".

Крупнейшими по объемам странами, куда поступали российские нефтепродукты, были Турция, Бразилия и Ливия. На них приходится 82% поставок.

На прошлой неделе объемы поставок российского дизтоплива и газойля в турецкие порты выросли с 328 до 390 тысяч тонн. Ливия импортировала 75 тысяч тонн дистиллятов.

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Поступления российских дистиллятов в бразильские порты упали на 35% и составили 87 тысяч тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", поставки российского топлива в Бразилию уменьшается уже вторую неделю подряд. Это связано с тем, что в первой половине января объем отгрузки балтийских портов был небольшим.

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