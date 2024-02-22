В Украине презентовали уже третью отечественную машину для разминирования

Минэкономики

В Украине представили третью модель отечественной машины для разминирования, созданной украинской компанией efarm pro совместно с сумскими производителями сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В министерстве отметили, что уделяют большое внимание поддержке отечественных изобретателей и производителей, которые работают на сферу противоминной деятельности. Поскольку налаживание производства необходимой техники и оборудования в Украине позволит быстрее удовлетворить потребности операторов и за меньшие средства.

Также это новые рабочие места для людей на производствах и доходы в бюджет.

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Как рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный, новая машина для разминирования по своим характеристикам не уступает лучшим западным аналогам.

Украинская машина создана на основе шасси трактора Т-156 и способна очищать за час 5 тысяч квадратных метров земли. Примерно столько же очищает хорватская DOK-ING MV-10.

Также украинская разработка продемонстрировала очень высокую плотность обработки земли - расстояние между полосами, обработанными рабочим механизмом машины, составит всего 2 сантиметра.

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"Сейчас впереди сертификация машины и запуск серийного производства. Техника разрабатывалась компанией efarm pro совместно с производителями, поэтому мощности для изготовления и, в случае необходимости, ремонта машин дополнительно искать не нужно. Учитывая потребности операторов в машинах для разминирования, спрос на технику будет", - сказал Безкаравайный.

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