ЗАЭС из-за обстрелов вторые сутки остается на одной линии электропередачи

Работы на высоковольтной линии электропередачи в Запорожской области, питающей Запорожскую АЭС, продолжаются, пока станция остается на одной линии электропередачи.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В целом, в энергосистеме дефицита нет, отметили в ведомстве. В краткосрочный ремонт вышел блок ТЭС, в резерве шесть энергоблоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

В то же время в результате артобстрела утром 22 февраля в Николаевской области без газоснабжения остались 700 потребителей.

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Напомним:

20 февраля на Запорожской АЭС была отключена одна из двух находившихся в работе воздушных линий электропередачи ВЛ-330 кВ "Ферросплавная-1".

В настоящее время в работе остается единственная внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание собственных потребностей станции.

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"В случае отказа этой линии самая большая АЭС в Европе получит очередной полный блекаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции и чревато развитием аварии", – констатировали в НАЭК "Энергоатом", напомнив, что ЗАЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.