15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира
Глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года. В этот рейтинг попали 15 украинских компаний.
Об этом ссылаясь на ассоциацию пишет dev.ua.
"Этот список является ценным ресурсом для компаний, которые ищут аутсорсинговых партнеров, поскольку он помогает им определить авторитетных и надежных поставщиков услуг", – отметили в ассоциации.
В 2024 году Global Outsourcing 100, который стал 18 рейтингом, попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине:
- COMPUTOOLS;
- ELEKS;
- Infopulse;
- Innovecs;
- Intellias;
- Jelvix;
- Light IT Global;
- Miratech;
- N-iX
- NIX;
- Redwerk;
- QAwerk;
- Softengi;
- Svitla Systems;
- Trinetix.
Первый рейтинг the Global Outsourcing 100 был составлен в 2006 году. Компании оценивают по следующим критериям: производительность, размер, рост и отзывы клиентов.
В 2022 году в рейтинг the Global Outsourcing 100 вошли 13 украинских IT-компаний.
В рейтинг лучших аутсорсеров мира 2023 года попали уже 14 украинских компаний.
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Экономическая правда