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15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира

Четверг, 22 февраля 2024, 11:15 - Анастасия Дячкина

Глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года. В этот рейтинг попали 15 украинских компаний.

Об этом ссылаясь на ассоциацию пишет dev.ua.

"Этот список является ценным ресурсом для компаний, которые ищут аутсорсинговых партнеров, поскольку он помогает им определить авторитетных и надежных поставщиков услуг", – отметили в ассоциации.

В 2024 году Global Outsourcing 100, который стал 18 рейтингом, попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине:

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  • COMPUTOOLS;
  • ELEKS;
  • Infopulse;
  • Innovecs;
  • Intellias;
  • Jelvix;
  • Light IT Global;
  • Miratech;
  • N-iX
  • NIX;
  • Redwerk;
  • QAwerk;
  • Softengi;
  • Svitla Systems;
  • Trinetix.

Первый рейтинг the Global Outsourcing 100 был составлен в 2006 году. Компании оценивают по следующим критериям: производительность, размер, рост и отзывы клиентов.

В 2022 году в рейтинг the Global Outsourcing 100 вошли 13 украинских IT-компаний.

В рейтинг лучших аутсорсеров мира 2023 года попали уже 14 украинских компаний.

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Экономическая правда

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