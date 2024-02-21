На границе с Венгрией открыли новый таможенный терминал

ФОТО: ЗАКАРПАТСКАЯ ТАМОЖНЯ

На Закарпатье открыли новый таможенный терминал возле КПП "Тиса" на границе с Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни.

"С целью создания надлежащих условий для осуществления таможенного оформления товаров субъектами внешнеэкономической деятельности Закарпатской таможней при поддержке Государственной таможенной службы Украины и по согласованию Министерства финансов Украины образовано новое место прибытия на территории сервисной зоны "Тиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам терминал находится в селе Соломоново Ужгородского района. Одновременное максимальное количество транспортных средств, которые может принимать новый терминал, составляет 250 - 300 единиц.

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Добавляется, что удобное расположение терминала в начале трассы международного значения Чоп - Киев (200 метров от КПП Чоп - Загонь) создает дополнительные возможности для субъектов ВЭД организовывать новые и улучшать существующие логистические маршруты после таможенного оформления.

Экономическая правда.