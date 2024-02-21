Уровень мирового долга достиг рекордного показателя в более 300 триллионов долларов

Согласно исследованию Института международных финансов (IIF), в 2023 году мировой долг достиг нового рекордного уровня - 313 триллионов долларов. За последний квартал прошлого года он повысился на 15 триллионов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования.

Почти десять лет назад этот показатель составлял около 210 триллионов долларов.

Около 55% роста долга приходится на развитые страны, такие как США, Франция и Германия. Соотношение мирового долга к мировому ВВП снизилось до 330%.

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Хотя сокращение этого показателя было "особенно заметным" в развитых странах, на некоторых развивающихся рынках был зафиксирован новый максимум долговой нагрузки.

Наибольший рост долгов наблюдался в Индии, Аргентине, Китае, России, Малайзии и ЮАР, что свидетельствует о потенциальных проблемах с погашением долгов.

Экономическая правда

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