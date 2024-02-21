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Часть Кривого Рога осталась без тепла

Среда, 21 февраля 2024, 20:12 - Экономическая правда

Из-за проблем с водо- и электроснабжением часть жителей Кривого Рога осталась без тепла. Им проведут перерасчеты за отопление. 

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Вражеские удары дают о себе знать. Без тепла - часть домов Кривого Рога. Аварийные бригады работают круглосуточно. Восстанавливают сети, чтобы как можно быстрее вернуть услугу людям", — сообщил он.

По словам главы ОВА, причин, которые спровоцировали сбой, несколько. Первая - подрыв Каховской ГЭС. 

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"Воды для наполнения систем не было. Следовательно, специалисты не имели возможности провести необходимые испытания", — продолжил Лысак. 

Вторая - перебои с электричеством, которые возникали после атак агрессора. Они провоцировали перепады тока и в теплосистеме.

Лысак добавил, что горожанам, чьи квартиры были без отопления, проведут перерасчет.

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Экономическая правда

тепло
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