В январе банки выдали кредитов под госгарантии на почти 2 миллиарда

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 33 199 кредитов на общую сумму 105,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что по состоянию на 1 февраля 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают более 19 тыс кредитов на сумму 67,2 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,8 млрд грн. Это около 70% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен).

В то же время в прошлом месяце было заключено 567 кредитных договоров на сумму более 1,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 0,98 млрд грн.

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"По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 февраля текущего года под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать Приватбанк, который обслуживает 13 011 кредитов на общую сумму 23,3 млрд грн, что составляет 67 % от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку. Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк: 2 795 кредитов на более 11 млрд грн (87 % от лимита банка)", - говорится в сообщении.

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве - 1 874 кредита на 6,6 млрд грн;

в Днепропетровской области - 1 585 кредитов на 5,3 млрд грн;

в Киевской области - 1 224 кредита на 4,6 млрд грн;

во Львовской области - 1 590 кредитов на 4,6 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в таких сферах:

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