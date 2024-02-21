Убытки и потери агросектора Украины в результате большой войны превышают $80 миллиардов – KSE

Украинский аграрный сектор понес более 80 млрд долл прямых убытков и потерь в результате полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщили в Киевской школе экономики со ссылкой на расчеты Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр), проведенные совместно со Всемирным банком.

В частности, общая стоимость уничтоженных активов составляет 10,3 млрд долл, что на 18% больше, чем было оценено в апреле 2023 года.

"Наибольшей категорией убытков является поврежденная и уничтоженная сельскохозяйственная техника, что составляет $5,8 млрд или 56,7% от всех убытков.

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В целом в результате вторжения частично или полностью повреждено около 181 тысячи единиц сельскохозяйственной техники и оборудования", - говорится в отчете.

При этом ущерб от похищения или уничтожения уже произведенной продукции эксперты оценивают в 1,97 млрд долл, убытки из-за повреждения зернохранилищ - 1,8 млрд долл, убытки, причиненные многолетним насаждениям - 398 млн долл, животноводству - 254 млн долл, аквакультуре и рыболовству - 35 млн долл.

В то же время потери, включающие недополученный доход производителей сельскохозяйственной продукции и увеличение себестоимости продукции, выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим обзором, до 69,8 млрд долл.

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"Общие потери из-за снижения производства в растениеводстве составляют 35,1 млрд долл, дополнительные из-за снижения производства животноводческой продукции - 5,6 млрд долл, потери, вызванные снижением внутренних цен, оцениваются в 24,1 млрд долл, а потери из-за повышения себестоимости производства - 4,4 млрд долл.

Учитывая масштабы убытков и потерь, которые понесли сельхозпроизводители в Украине, общие потребности в реконструкции и восстановлении в течение следующих 10 лет составляют 56 млрд долл. Приоритетные потребности на 2024 год составляют 435 млн долл, большинство из которых уже покрыто донорским финансированием", - заявили в KSE Агроцентре.

Экономическая правда