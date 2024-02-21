Кабмин утвердил распределение более 2 миллиардов на финансирование проектов по восстановлению

По инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры правительство Украины утвердило распределение субвенции в размере 2,3 миллиарда гривен на 2024 год на финансирование 66 проектов восстановления в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Согласно решению Кабмина, субвенция направлена местным бюджетам для реализации проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины.

2,3 миллиарда гривен будут распределены между местными бюджетами общин, проекты которых были ранее одобрены Европейским инвестиционным банком", - говорится в сообщении.

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В этом году в рамках программы будет реализовано 66 проектов восстановления, направленных на восстановление социальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах, подвергшихся негативному воздействию военной агрессии России.

Экономическая правда