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Кабмин утвердил распределение более 2 миллиардов на финансирование проектов по восстановлению

Среда, 21 февраля 2024, 18:08 - Экономическая правда

По инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры правительство Украины утвердило распределение субвенции в размере 2,3 миллиарда гривен на 2024 год на финансирование 66 проектов восстановления в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Согласно решению Кабмина, субвенция направлена местным бюджетам для реализации проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. 

2,3 миллиарда гривен будут распределены между местными бюджетами общин, проекты которых были ранее одобрены Европейским инвестиционным банком", - говорится в сообщении.

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В этом году в рамках программы будет реализовано 66 проектов восстановления, направленных на восстановление социальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах, подвергшихся негативному воздействию военной агрессии России.

 

Экономическая правда

Кабмин инфрастуктура
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