Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью

Правительство Литвы одобрило закрытие двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью - "Райгардас" и "Лаворишкес". Они будут закрыты с марта.

Про это сообщает издание Delfi.

Через эти пункты не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт. С весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в "Медининкай" и "Шальчининкай".

Правительство также согласилось постепенно уменьшать число разрешений на перевозку пассажиров на автобусах - как белорусским, так и литовским перевозчикам, ограничить посадку и высадку пассажиров на ж/д станции "Кена".

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Напомним:

В начале февраля правительство Литвы одобрило поправки, продлевающие ограничения против граждан России и Беларуси до 2 мая 2025 года.

Экономическая правда

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