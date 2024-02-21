Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью
Среда, 21 февраля 2024, 16:36 -
Правительство Литвы одобрило закрытие двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью - "Райгардас" и "Лаворишкес". Они будут закрыты с марта.
Про это сообщает издание Delfi.
Через эти пункты не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт. С весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в "Медининкай" и "Шальчининкай".
Правительство также согласилось постепенно уменьшать число разрешений на перевозку пассажиров на автобусах - как белорусским, так и литовским перевозчикам, ограничить посадку и высадку пассажиров на ж/д станции "Кена".
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Напомним:
В начале февраля правительство Литвы одобрило поправки, продлевающие ограничения против граждан России и Беларуси до 2 мая 2025 года.
Экономическая правда
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