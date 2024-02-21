Из-за войны Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест – Шмыгаль
Среда, 21 февраля 2024, 12:30 -
Из-за российской агрессии Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK.
"Из-за российской агрессии на мою страну потеряно 30% нашей экономики, почти 20% нашей территории. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест", – сказал Шмыгаль.
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По состоянию на 12 февраля с начала проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ привлечено 87 852 безработных.
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