Из-за войны Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест – Шмыгаль

Из-за российской агрессии Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK.

"Из-за российской агрессии на мою страну потеряно 30% нашей экономики, почти 20% нашей территории. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест", – сказал Шмыгаль.

Напомним:

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