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Из-за войны Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест – Шмыгаль

Среда, 21 февраля 2024, 12:30 - Анастасия Дячкина

Из-за российской агрессии Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK.

"Из-за российской агрессии на мою страну потеряно 30% нашей экономики, почти 20% нашей территории. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест", – сказал Шмыгаль. 

Напомним:

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По состоянию на 12 февраля с начала проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ привлечено 87 852 безработных. 

работа война
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