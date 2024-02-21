Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение

На 21 февраля Национальный банк в очередной раз подряд ослабил официальный курс гривни к доллару и евро, соответственно отреагировали наличные и безналичные курсы в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,05 - 38,72 грн против котировок в 38,09 - 38,73 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,82 - 42,06 грн против курса 41,79 - 41,96 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,4756 грн, евро - 41,5421 грн (накануне 38,2847 грн, евро - 41,2403 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,25 - 38,8 грн (курс на 20 февраля - 38,0 - 38,58 грн);

Евро - 41,23 - 42,0 грн (курс на 20 февраля - 41,0 - 41,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,2 - 38,8 грн;

Ощадбанк - 38,3 - 38,9 грн;

Укрэксимбанк - 38,35 - 38,95 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,76 грн за доллар, в Ощаде - 38,85 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,75 грн.

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