Ощадбанк продает долги Мотроновского ГОКа Фирташа за 600 миллионов

фото: Сетам

Государственный Ощадбанк инициирует продажу права требования по кредиту, предоставленному Мотроновскому горно-обогатительному комбинату, входящему в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в системе электронных торгов OpenMarket (ГП "Сетам" Министерства юстиции), передает liga.net.

Отмечается, что сам аукцион планируется провести 13 марта, а стартовая цена лота составляет 612,6 млн грн (без НДС).

В состав лота входят права требования к заемщику по кредитному договору и права по договорам обеспечения выполнения обязательства заемщика (ипотечные договоры, договоры залога, договоры поручительства).

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В то же время на торги выставлен залог в виде имущественного комплекса доводочной обогатительной фабрики "Южная" по переработке чернового концентрата ильменита и получения товарного концентрата ильменита (общей площадью 4623,20 кв.м), а также оборудования (77 единиц движимого имущества).

Кроме того, Залог специальной техники и оборудования фильтрации топлива и изготовления бетоносмесей (43 единицы).

Мотроновский ГОК находится на этапе строительства. На первом этапе реализации проекта будет построен карьер производительностью 2,7 млн м руды в год. Предполагается, что предприятие сможет ежегодно выпускать концентрата ильменита - около 120 тыс. тонн, циркониевого - 14 тыс тонн, рутилового - 20 тыс тонн.

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Добавляется, что также выставлены поручительства ООО "Межириченский ГОК" и ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продакс", залог корпоративных прав (доли) в уставном капитале ООО "Межириченский ГОК", залог имущественных прав на денежные средства по контрактам.

Экономическая правда.