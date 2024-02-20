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Бронировать рабочих ОПК станет проще: Минстратегпром изменил правила

Вторник, 20 февраля 2024, 20:12 - Экономическая правда

Минстратегпром утвердил новые критерии для бронирования людей, привлеченных к производству оружия. Теперь предприятия смогут бронировать всех рабочих по единым правилам.

Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.

Чтобы забронировать более 50% рабочих компания должна соответствовать двум критериям. Первый - выполнять оборонный контракт для государственного заказчика. Второй - более половины общего выпуска товаров и услуг должны быть оборонного назначения.

Как пояснили ЭП в Минстратегпроме, под формулировкой "более 50%" в основном имеются в виду все работники предприятия. Однако если рабочая группа заметит злоупотребления, ведомство оставляет за собой право предоставить рекомендацию на бронирование меньшего количества людей.

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"Ранее бронирование в оборонных предприятиях происходили в неповоротливом ручном режиме, потому что законом не было предусмотрено возможности забронировать 100% рабочих. Было много случаев, когда с оборонных заводов мобилизовали дефицитных специалистов. Теперь мы предоставили возможность производителям оружия забронировать всех рабочих по единой процедуре", - сказала в комментарии ЭП заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Все соответствующие изменения были внесены в правительственное постановление №76. Полный перечень документов и алгоритм действий для бронирования рабочих на оборонных предприятиях Минстратегпром разместил на своем сайте.

Экономическая правда

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ОПК оружие война
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