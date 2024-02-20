Норвегия в этом году намерена экспортировать рекордное количество природного газа

Норвегия, которая является крупнейшим поставщиком газа в Европу, может экспортировать рекордное количество газа в 2024 году. Это связано с планами сократить объемы технического обслуживания на своих газодобывающих предприятиях.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы можем получить более высокие объемы, чем в прошлом году. В 2023 году было много технического обслуживания, в 2024 году его будет меньше", - сказал Хельге Хауган, старший вице-президент по газу и энергетике норвежского энергетического гиганта Equinor ASA.

После начала войны в Украине и резкого сокращения поставок российского газа, роль Норвегии в обеспечении энергетической безопасности Европы значительно возросла.

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Согласно данным сетевого оператора Gassco AS, в 2023 году Норвегия экспортировала в Европу около 109 миллиардов кубометров природного газа, пишет агентство.

Экономическая правда