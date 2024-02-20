Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций в ядерную энергетику
Индия предлагает частным компаниям инвестировать около 26 млрд долл в свою ядерную энергетику, чтобы увеличить количество электроэнергии из источников, которые не производят выбросов углекислого газа.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что финансирование поможет Индии достичь своей цели к 2030 году в 50% ее установленных мощностей для производства электроэнергии будет использовать неископаемое топливо, по сравнению с 42% сейчас.
Сейчас правительство ведет переговоры по крайней мере с пятью частными компаниями, включая Reliance Industries, Tata Power, Adani Power и Vedanta Ltd по инвестициям около 5,3 млрд долл каждая.
Федеральный департамент по атомной энергии и государственная компания Nuclear Power Corp of India Ltd (NPCIL) в прошлом году провели несколько раундов обсуждений с частными компаниями инвестиционного плана.
Благодаря инвестициям правительство надеется построить 11 тыс МВт новых ядерных мощностей по производству электроэнергии до 2040 года. NPCIL владеет и управляет атомными электростанциями Индии мощностью 7,5 тыс МВт, а также инвестировала еще 1,3 тыс МВт.
Добавляется, что план не потребует никаких поправок к закону Индии об атомной энергии 1962 года, но потребует окончательного разрешения от Департамента атомной энергии.
"Индийское законодательство запрещает частным компаниям строить атомные электростанции, но позволяет им поставлять компоненты, оборудование и подписывать контракты на строительство за пределами реакторов", - говорится в сообщении.
Ранее жесткие законы Индии о ядерной компенсации помешали переговорам с иностранными строителями электростанций, такими как General Electric и Westinghouse. Страна отложила цель добавить 2000 МВт ядерной энергии с 2020 до 2030 года.
Напомним:
Индийский фондовый рынок имеет все шансы обогнать Гонконг и стать крупнейшим в мире, поскольку оптимизм инвесторов относительно экономических перспектив Индии.