Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций в ядерную энергетику

Индия предлагает частным компаниям инвестировать около 26 млрд долл в свою ядерную энергетику, чтобы увеличить количество электроэнергии из источников, которые не производят выбросов углекислого газа.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что финансирование поможет Индии достичь своей цели к 2030 году в 50% ее установленных мощностей для производства электроэнергии будет использовать неископаемое топливо, по сравнению с 42% сейчас.

Сейчас правительство ведет переговоры по крайней мере с пятью частными компаниями, включая Reliance Industries, Tata Power, Adani Power и Vedanta Ltd по инвестициям около 5,3 млрд долл каждая.

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Федеральный департамент по атомной энергии и государственная компания Nuclear Power Corp of India Ltd (NPCIL) в прошлом году провели несколько раундов обсуждений с частными компаниями инвестиционного плана.

Благодаря инвестициям правительство надеется построить 11 тыс МВт новых ядерных мощностей по производству электроэнергии до 2040 года. NPCIL владеет и управляет атомными электростанциями Индии мощностью 7,5 тыс МВт, а также инвестировала еще 1,3 тыс МВт.

Добавляется, что план не потребует никаких поправок к закону Индии об атомной энергии 1962 года, но потребует окончательного разрешения от Департамента атомной энергии.

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"Индийское законодательство запрещает частным компаниям строить атомные электростанции, но позволяет им поставлять компоненты, оборудование и подписывать контракты на строительство за пределами реакторов", - говорится в сообщении.

Ранее жесткие законы Индии о ядерной компенсации помешали переговорам с иностранными строителями электростанций, такими как General Electric и Westinghouse. Страна отложила цель добавить 2000 МВт ядерной энергии с 2020 до 2030 года.

Напомним:

Индийский фондовый рынок имеет все шансы обогнать Гонконг и стать крупнейшим в мире, поскольку оптимизм инвесторов относительно экономических перспектив Индии.