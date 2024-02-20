Украинский бизнес опасается, что новый закон о мобилизации парализует экономику – Reuters

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Ведущие бизнес-ассоциации Украины требуют внести изменения в законопроект о мобилизации. Они обеспокоены, что новые нормы могут нанести дополнительный удар по экономике.

Об этом сообщает Reuters.

"Бизнес просит парламент не парализовать экономику страны новым мобилизационным законодательством. Необходим баланс между военным фронтом и экономикой", - говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, пишет агентство.

Украинский Совет Бизнеса, объединяющий более 100 ассоциаций, в своем заявлении отметил, что некоторые критические замечания были учтены, но призвал изъять другие предложения, которые могут навредить бизнесу, который уже работает в режиме "выживания".

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Совет выступает против таких вещей, как разрешение военным изымать частные транспортные средства для военных нужд без надлежащего надзора, а также против идеи отправки повесток через Интернет.

Среди прочего, компании, которые поставляют вооружение для вооруженных сил, также должны иметь возможность предотвратить призыв всех своих сотрудников на военную службу.

Бизнес-ассоциации Украины призывают власти к более прозрачному и понятному механизму предоставления отсрочек от призыва для критически важных работников, особенно в высококвалифицированных отраслях.

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По словам главы ІТ-ассоциации Марии Шевчук, из 360 тысяч работников ІТ-сектора, который является ключевым экспортным сектором Украины, только около 1% имеют отсрочку от призыва в армию. При этом около 75% рабочей силы отрасли составляют мужчины.

ІТ-сообщество также беспокоят положения нового законопроекта, предусматривающие онлайн-призыв, короткие сроки для обновления личной информации в Интернете, а также отмену отсрочки для тех, кто учится по второму образованию.

"Мы настойчиво призываем власть к диалогу с бизнесом, чтобы нас услышали. Мы могли бы развиваться, платить больше налогов, обеспечивать армию, ведь сейчас существуют проблемы с донорской поддержкой в целом", - отметила Шевчук.

Напомним:

Согласно новому проекту закона о мобилизации, в Украине будут присылать повестки о вызове в ТЦК в электронный кабинет призывника.

7 февраля Верховная рада поддержала законопроект в первом чтении. Ко второму чтению состоится внесение правок.

К законопроекту о мобилизации подали более 1300 правок. На обработку предложений в профильном комитете Верховной Рады понадобится время, поэтому рассмотрение документа в сессионном зале на этой неделе вероятно не состоится.

Экономическая правда