Цены на газ в Европе упали до летнего уровня

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Европейский эталонный показатель цены на газ TTF значительно подешевел в феврале 2024 года, опустившись ниже 25 евро за мегаватт-час - до уровня, который в последний раз наблюдался летом.

Об этом пишет Euronews.

На данный момент более чем на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Это падение отражает более широкую тенденцию, на которую повлиял комплекс климатических и экономических факторов, включая выше средних температур в Северном полушарии и заметное снижение как промышленного, так и бытового спроса на природный газ.

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Мягкая зима, особенно во Франции и Германии, которые переживают третью и четвертую самые теплые зимы за последние 34 года соответственно, способствовала снижению спроса на отопление", - говорится в сообщении.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень запасов природного газа в Европе сейчас находится на новых пятилетних сезонных максимумах: запасы газа в ЕС составляют 65,9%, в Германии - 71,56%, в Италии - 60,3% и во Франции - 51,3%.

Глобальный спад в производственной деятельности с 2022 года существенно повлиял на промышленный спрос на газ, особенно в Европе, добавляет издание.

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Еще одним ключевым фактором резкого снижения цен на природный газ в Европе стали высокие показатели возобновляемых источников энергии и атомной энергетики.

"После нескольких неудачных лет в 2021 и 2022 годах ветровая и солнечная энергетика продемонстрировали значительное улучшение в 2023 году, а гидроэнергетика достигла почти пятилетних сезонных максимумов. Кроме того, во второй половине 2023 года выросли объемы производства атомной энергетики, что продолжится и в 2024 году", - пишет Euronews.

Сырьевые аналитики Goldman Sachs Саманта Дарт и Даниэль Морено недавно снизили свой прогноз цен на природный газ TTF с 41 евро/МВт-ч до 31 евро/МВт-ч, предполагая, что глобальный избыток предложения газа может быть настолько значительным, что Европе, возможно, придется предложить стимулы для сокращения поставок и предотвращения перегрузки хранилищ следующим летом.

Однако, несмотря на комфортные уровни запасов в конце зимы, они утверждают, что Европа еще не решила свой энергетический кризис. Они считают, что должна пройти еще одна зима, прежде чем риск экстремальных скачков цен на газ уменьшится.

Экономическая правда