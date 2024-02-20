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Поезд с зерном, которое рассыпали поляки, следовал через Польшу транзитом - УЗ

Вторник, 20 февраля 2024, 14:25 - Экономическая правда

В "Укрзализныце" отметили, что поезд с зерном, которое рассыпали протестующие польские фермеры имел пунктом назначения Германию, и не должен был достявляться в Польшу. 

Об этом отметила пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Telegram.

В "Укрзализныце" отметили, что украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

"Укрзализныця четко придерживается введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Республику Польша и только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны. Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши", - отметили в Укрзализныце.

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Отмечают также, что на станции "Медика" находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией. О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги

Дополняется

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Польша экспорт Укрзализныця
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