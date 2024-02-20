Курс валют на 20 февраля: гривна слабеет второй день подряд

На 20 февраля Национальный банк второй день подряд ослабил официальный курс гривны к доллару и евро, соответственно отреагировали наличные и безналичные курсы в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,00 - 38,56 грн против котировок в 37,54 - 38,51 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,60 - 41,80 грн против курса 41,50 - 41,78 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,2847 грн, евро - 41,2403 грн (накануне 37,9719 грн, евро - 40,8919 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,0 - 38,58 грн (курс на 19 февраля - 37,9 - 38,4 грн);

Евро - 41,0 - 41,75 грн (курс на 19 февраля - 40,8 - 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,9 - 38,5 грн;

Ощадбанк - 38,05 - 38,65 грн;

Укрэксимбанк - 38,15 - 38,75 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,6 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,46 грн.

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