"Метинвест" в 2023 году на треть уменьшил производство стали

По итогам прошлого года Группа "Метинвест" Рината Ахметова произвела 2,025 миллиона тонн стали, что на 31% меньше показателя 2022 года.

Об этом сообщается в производственном отчете Группы за 2023 год.

"В 2023 году производство чугуна и стали Группы составило 1 765 тыс. тонн и 2 025 тыс. тонн, соответственно, что меньше 2022 года на 36% и на 31%", - говорится в нем.

Объем производства железорудного концентрата (общее) в 2023 году составил 11,09 млн т (вырос на 4%), а угольного (общее) - 5,45 млн т (повысился на 10%).

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В IV квартале 2023 года производство чугуна и стали осталось почти на уровне предыдущего квартала - 422 тыс. т и 494 тыс. т, соответственно, благодаря работе двух доменных печей на "Каметстали".

В то же время производство кокса в 2023 году снизилось на 25% по сравнению с предыдущим годом - до 1,2 млн т.

В IV квартале 2023 года объем производства кокса остался почти на уровне предыдущего квартала и составил 293 тыс. т.

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Экономическая правда