В Минприрооды анонсировали создание госпредприятия "Вода Украины"

В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" в рамках реформирования сектора водного хозяйства.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"Создание Национальной акционерной компании "Вода Украины" обеспечит применение прозрачных рыночных механизмов для бизнеса и доступную, качественную воду для людей", - заявил министр.

По его словам, в результате реформирования сектора и внедрения эффективного менеджмента ожидается 1,4 млрд привлечения средств в ремонт и модернизацию водохозяйственной инфраструктуры.

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Прогнозируемый экономический эффект от реформы +1,2% дополнительного роста ВВП Украины ежегодно в результате реализации проекта.

Создание НАК "Вода Украины" позволит обеспечить открытый и эффективный мониторинг вод и контроль за использованием водных ресурсов", - говорят в министерстве.

"2023 год был сверхсложным годом для водной сферы. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС мы оказались на пороге гуманитарного кризиса. Потерянный объем воды водохранилища равен потребностям в воде Украины на 1,5 года.

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Вопрос устойчивого водопользования и "хорошего" состояния вод является вопросом национальной безопасности", - добавил министр.

Экономическая правда