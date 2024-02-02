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Мировые цены на продовольствие в январе снизились: мясо дешевеет 7 месяцев подряд

Пятница, 2 февраля 2024, 17:08 - Анастасия Жарикова

В январе мировые цены на продовольствие несколько снизились, преимущественно благодаря удешевлению зерновых и мяса. Индекс продовольственных цен ФАО составил 118 пунктов.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная ООН (ФАО).

"В январе среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, с помощью которого ежемесячно отслеживается динамика мировых цен на продовольственные товары, составило 118 пунктов, что на 1% ниже уровня декабря и на 10,4% ниже соответствующего показателя за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.

По сравнению с декабрем значение Индекса цен на зерновые снизилось на 2,2%. В январе было зафиксировано снижение мировых экспортных цен на пшеницу, обусловленное острой конкуренцией между экспортерами и появлением на рынке нового урожая из стран Южного полушария. Мировые экспортные цены на кукурузу резко снизились, а мировые котировки риса, наоборот, в январе выросли на 1,2 %.

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Индекс цен на растительные масла в январе увеличился незначительно и лишь на 0,1% превысил декабрьский показатель, но все еще на 12,8% ниже значения января прошлого года: умеренный рост мировых цен на пальмовое и подсолнечное масла перекрыл снижение цен на соевое и рапсовое масла. 

Индекс цен на молочную продукцию ФАО практически не изменился по сравнению с пересмотренным значением за декабрь и оказалось на 17,8% ниже соответствующего показателя прошлого года. В январе мировые котировки сливочного масла и цельного сухого молока выросли, практически полностью перекрыв снижение котировок обезжиренного сухого молока и сыра.

Индекс цен на мясо продолжил снижаться седьмой месяц подряд, сократившись на 1,4% по сравнению с уровнем декабря: значительный объем предложения со стороны ведущих стран-экспортеров вызвал снижение мировых цен на мясо птицы, говядину и свинину. Международные цены на баранину, наоборот, выросли.

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Индекс цен на сахар повысился на 0,8% по сравнению с декабрем, что обусловлено ростом беспокойства в связи с уровнем осадков ниже среднего в Бразилии и соответствующими возможными последствиями для урожая сахарного тростника вместе с неблагоприятными прогнозами по объему производства в Таиланде и Индии.

Экономическая правда

ООН продовольствие цены
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