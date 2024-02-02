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Украина ограничила ввоз яиц и птицы из Чехии из-за птичьего гриппа

Пятница, 2 февраля 2024, 16:10 - Алексей Павлыш
 
getty images

Украина ввела ограничения на ввоз из Чехии яиц, птицы и продуктов из нее из-за регистрации птичьего гриппа.

Об этом говорится в заявлении Восточного межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы.

Так, с 1 февраля запретили ввоз в Украину инкубационных яиц, птицы, продуктов из нее из неблагополучных к высокопатогенному гриппу птицы зон, определенных компетентным органом Чехии.

При этом исключение сделают для продуктов, которые прошли обработку методом, который "гарантирует уничтожение возбудителя этого заболевания".

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Экономическая правда

продукты птицеводство Украина Чехия Госпродпотребслужба
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