J.P. Morgan отозвал иск к ПриватБанку относительно национализации

getty images

Международный инвестбанк J.P. Morgan окончательно вышел из дела об обжаловании процедуры bail-in еврооблигаций ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что 1 февраля Хозсуд Киева рассмотрел и удовлетворил ходатайство J.P. Morgan Securities plc об отзыве своего иска в рамках этого дела.

J.P. Morgan был одним из истцов, которые вместе с Shakoor Capital требовали признать недействительной процедуру национализации ПриватБанка bail-in.

Реклама:

"Суд оставил иск J.P. Morgan без рассмотрения, то есть указанная компания больше не является участником дела. На одного истца стало меньше", - заявил адвокат ПриватБанка Олег Самсонович.

8 марта 2023 года аналогичный иск против ПриватБанка в рамках этого дела отозвал международный банк UBS, напомнили в финучреждении.

"В деле об обжаловании bail-in еврооблигаций остался ее инициатор - малоизвестная британская компания Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, которой руководит российский бизнесмен Евгений Йорих, украинский ФЛП Сазонов Д. В. и компания Concorde (Bermuda) Limited.

Реклама:

Также, 1 февраля судом было возвращено без рассмотрения ранее поданное в рамках данного дела совместное исковое заявление компаний Concorde (Bermuda) Limited и Avalia Investments Limited", - говорится в заявлении банка.

В ПриватБанке напомнили, что благодаря процедуре bail-in во время национализации уставный капитал банка был увеличен на 29,4 млрд гривен. Банк Англии признал эту процедуру в 2021 году, а Лондонский арбитражный суд подтвердил ее законность в 2022-м.

Отмечается, что судебные заседания по делу Shakoor продолжаются уже более двух лет. ПриватБанк возражает против иска Shakoor и соистцов.

Экономическая правда