Богуслаева доставили в ВАКС для рассмотрения дела о конфискации активов

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В судебном заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в делах по искам Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства впервые принимает участие подсанкционный - экс-президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых в Facebook.

По словам Богатых, сам Богуслаев доставлен из СИЗО. Зато его адвокаты завалили канцелярию ходатайствами, что по мнению директора департамента санкционной политики Минюста, является стандартным методом "процессуального хулиганства".

"Очень положительно оцениваем присутствие подсанкционного (а не только адвокатов) в судебном заседании и с радостью будем ожидать других в ВАКС. Сегодня первое заседание", - добавила Богатых.

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Напомним:

Министерство юстиции 22 января подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства имущества и активов Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко.

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Минюст просит взыскать у вышеуказанных лиц, связанных устойчивыми бизнес-связями:

более 30 единиц недвижимого имущества (жилых, нежилых помещений и земельных участков);

денежные средства;

корпоративные права более чем 10 юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК "МОТОР-ГАРАНТ", ООО "Винницкий авиационный завод", ООО "Вертолеты МСБ", их доли в уставном капитале ООО ФИРМА "ЖЕКОН";

имущественные права, в частности на торговые марки и патенты на промышленные образцы;

огнестрельное оружие.

В октябре 2023 года Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора завершили следствие и передали в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора внешнеторгового департамента компании Олега Дзюбы. Оба подозреваются в коллаборационной деятельности.

23 октября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех".