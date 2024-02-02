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"Газсети" будут распределять газ на Тернопольщине

Пятница, 2 февраля 2024, 09:00 - Анастасия Жарикова

Компания "Газсети", которая входит в Группу Нафтогаз, получила лицензию на распределение газа в Тернопольской области - компания получили почти 200 тысяч новых клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Telegram.

"Сегодня Газосети получили лицензию на распределение газа еще в одной области - Тернопольской. Природный газ от национального оператора будут получать более 197 тысяч семей и около 2-х тысяч юридических лиц. Тернопольский филиал "Газсети" будет отвечать за стабильную подачу энергоресурса и надлежащее состояние газопроводов", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе также добавили, что за услуги распределения газа, полученные с 1-го февраля 2024-го года, тернополянам следует платить по новым реквизитам:

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  • получатель: Тернопольский филиал ООО "Газораспределительные сети Украины"
  • код по ЕГРПОУ 45267535
  • МФО 338545
  • п/р UA893385450000026036300185643

Тарифы и лицевые счета для клиентов остаются неизменными.

Всего в Украине теперь работает 20 филиалов "Газсети", которые совокупно обслуживают 8,2 млн клиентов.

Экономическая правда

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