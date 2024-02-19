Украина в прошлом году получила внешнего финансирования на более $40 миллиардов – Минфин

Украина в 2023 году получила внешнего финансирования на общую сумму 42,5 млрд долл, из которых 11,6 млрд долл (27%) - это безвозвратная грантовая помощь.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Грантовую помощь предоставили такие страны: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.

"Долгосрочное льготное кредитное финансирование привлечено на общую сумму 30,9 млрд долл, в частности от ЕС (19,5 млрд долл), МВФ (4,5 млрд долл), Японии (3,4 млрд долл), Канады (1,8 млрд долл), Великобритании (1 млрд долл), Всемирного банка (660 млн млн млн долл), Испании (50 млн долл).

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Средства от ЕС были привлечены в рамках макрофинансовой помощи. Кредиты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС имеют 35-летний срок погашения (включая 10-летний льготный период), а расходы на их обслуживание возмещаются ЕС", - заявили в Минфине.

На конец 2023 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга составляла 6,24 %, что на 1,4 процентных пунктов меньше по сравнению с предыдущим годом, добавили в министерстве.

При этом в течение прошлого года увеличился средневзвешенный срок до погашения государственного и гарантированного долга Украины более чем на 2 года - до 10,56 лет.

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Всего в течение 2023 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1444 млрд грн, а в долларовом эквиваленте - на 33,9 млрд долл. в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,5 трлн грн, или 145,3 млрд долл.

Экономическая правда