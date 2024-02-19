В Украине стало больше миллионеров – Гетманцев

За 2023 год количество деклараций на сумму более чем миллион гривен выросло на 2863 человека. Общая сумма "миллионных" деклараций составила 12,3 тысячи человек.

Об этом сообщил в Telegram председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Сумма задекларированного дохода составила почти 148 миллиардов гривен.

"На 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн гривен. Такие декларации подали 12374 человека. Таким образом количество миллионеров год к году выросло на 2863 человека", — написал он.

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Налоговые обязательства по налогу к уплате в бюджет такими "миллионерами" определены в сумме 2,7 миллиарда гривен, по военному сбору - 526,5 миллиона гривен.

Экономическая правда