Все разделы
Укр / Рус

Крупнейшие банки Европы в прошлом году вышли на рекордный уровень прибыли

Понедельник, 19 февраля 2024, 17:47 - Алексей Павлыш
 
Bloomberg

В 2023 году общая прибыль крупнейших европейских банков впервые превысила 100 миллиардов евро - рост процентных ставок принес большинству из них рекордные прибыли.

Об этом пишет Bloomberg.

Три четверти банков из двадцатки зафиксировали индивидуальные исторические прибыли, свидетельствуют данные, собранные агентством.

Так, совокупная чистая прибыль 20 крупнейших банков Европы, которые отчитались о своих результатах, выросла до 103 миллиардов евро с 78 миллиардов евро в 2022 году.

Реклама:

"Резкий рост доходности позволил банкам увеличить количество средств, которые они возвращают инвесторам, и повысил их акции: индекс банков региона в прошлом году вырос примерно на 20%.

Хотя масштабный скачок прибыли будет трудно повторить, поскольку побочный эффект от ставок уменьшится, многие банки оптимистично настроены, что рост комиссионных доходов позволит им и в дальнейшем увеличивать чистую прибыль", - пишет Bloomberg.

В расчеты агентства не вошла швейцарская UBS Group AG, чья прибыль в прошлом году выросла до 29 млрд в результате приобретения Credit Suisse.

Реклама:

Экономическая правда

банки ЕС прибыль финансы
Реклама:
Материалы по теме
OTP может купить "Сенс банк", ПриватБанк платит самые большие налоги 19 февраля 2024, 15:55
Российский "Тинькофф банк" начнет работать в оккупированном Крыму 19 февраля 2024, 15:46
Банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и начали закрывать счета клиентов-россиян – СМИ 19 февраля 2024, 09:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте