Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни
Министерство финансов одобрило Долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Гостаможслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Как пояснили в ведомстве, стратегический план цифровизации является руководящим документом по внедрению и развитию таможенных информационных систем до 2026 года.
Он предусматривает:
- внедрение принципов киберзащиты;
- внедрение безбумажных процедур;
- построение надежных и современных ІТ-систем таможни.
"Успешная реализация определенных трансформаций обеспечит ИТ-систему украинской таможни необходимыми инструментами для борьбы с коррупцией и мошенничеством", - добавили в Минфине.
Основой ІТ-стратегии Гостаможслужбы, в частности, являются:
- сервисно-ориентированная архитектура,
- централизованное внедрение ЕАИС,
- гармонизированный интерфейс с ЕС и Единое окно для международной торговли.
Также отдельное внимание в документе уделили внедрению принципов киберзащиты. Речь идет, в первую очередь об обеспечении записи и отслеживания истории запросов на внесение изменений в данные, защиты от несанкционированного доступа к информации, невозможности изменения или потери журналов работы с данными, невозможности изменения информации и документов, предоставленных пользователями с использованием квалифицированной электронной подписи.
К внедрению электронной таможни предусмотрели следующие этапы:
- бизнес-анализ, политика и правовое оформление;
- создание технической спецификации системы;
- создание спецификаций для интеграции с внешними системами;
- разработка и внедрение системы.
"В процессе ІТ-трансформации Гостаможслужба будет использовать управление бизнес-процессами и BPM-моделирование, что позволит обеспечить целостное представление о таможенных процессах и практические последствия их внедрения в соответствии с таможенным законодательством Украины и ЕС", - резюмировали в Минфине.
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