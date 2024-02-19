Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни

Министерство финансов одобрило Долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Гостаможслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как пояснили в ведомстве, стратегический план цифровизации является руководящим документом по внедрению и развитию таможенных информационных систем до 2026 года.

Он предусматривает:

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внедрение принципов киберзащиты;

внедрение безбумажных процедур;

построение надежных и современных ІТ-систем таможни.

"Успешная реализация определенных трансформаций обеспечит ИТ-систему украинской таможни необходимыми инструментами для борьбы с коррупцией и мошенничеством", - добавили в Минфине.

Основой ІТ-стратегии Гостаможслужбы, в частности, являются:

сервисно-ориентированная архитектура,

централизованное внедрение ЕАИС,

гармонизированный интерфейс с ЕС и Единое окно для международной торговли.

Также отдельное внимание в документе уделили внедрению принципов киберзащиты. Речь идет, в первую очередь об обеспечении записи и отслеживания истории запросов на внесение изменений в данные, защиты от несанкционированного доступа к информации, невозможности изменения или потери журналов работы с данными, невозможности изменения информации и документов, предоставленных пользователями с использованием квалифицированной электронной подписи.

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К внедрению электронной таможни предусмотрели следующие этапы:

бизнес-анализ, политика и правовое оформление;

создание технической спецификации системы;

создание спецификаций для интеграции с внешними системами;

разработка и внедрение системы.

"В процессе ІТ-трансформации Гостаможслужба будет использовать управление бизнес-процессами и BPM-моделирование, что позволит обеспечить целостное представление о таможенных процессах и практические последствия их внедрения в соответствии с таможенным законодательством Украины и ЕС", - резюмировали в Минфине.

Напоминаем:

Ранее президент Владимир Зеленский обещал радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.