Polymetal International продает российские активы за 3,7 миллиарда долларов
Производитель драгоценных металлов Polymetal International согласился продать свои российские активы Mangazeya Plus в рамках сделки на сумму 3,69 млрд долл.
Об этом сообщает Reuters.
Polymetal International пытался продать свои российские активы, которые попали под санкции США в 2023 году в ответ на российскую войну против Украины.
В августе 2023 года компания изменила регистрацию с Джерси (Британские острова) на Казахстан и получила листинг на Астанинской международной бирже, для облегчения продажи.
Согласно сделке, Polymetal International продает свой российский бизнес компании Mangazeya Plus, входящей в состав Mangazeya Mining российского бизнесмена Сергея Янчукова.
2,21 млрд долл из 3,69 млрд(общей суммы) - чистый долг российского подразделения "Полиметалл".
Согласованная сумма включает средства в размере 1,48 млрд долл, из которых 1,43 млрд - это дивиденды от российского бизнеса, которые должны быть выплачены до завершения продажи.
Дополнительные 50 млн долл будут выплачены компании после завершения сделки.
Polymetal International, которая останется вторым по величине производителем золота в Казахстане после завершения сделки, заявила, что намерена использовать 1,15 млрд долл из полученных дивидендов для погашения внутригрупповой задолженности.
Все платежи будут осуществлены в российских рублях через финансовые учреждения, не находящиеся под санкциями. Сделка требует одобрения акционеров.
Янчуков заявил, что российский бизнес продолжит работать в обычном режиме и что управленческая команда во главе с генеральным директором Сергеем Черкашиным будет сохранена.
Компания рассчитывает получить 300 млн долл после уплаты налогов от сделки, часть из которых он намерен потратить на развитие проекта Ertis POX в Казахстане.
Polymetal International входит в топ-5 компаний-производителей серебра и топ-10 производителей золота в мире. Компания котируется на Астанинской международной бирже и Московской фондовой бирже.
Экономическая правда