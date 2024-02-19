В правительстве размышляют над введением новых налогов для финансирования потребностей обороны

Кабинет министров и представители профильных комитетов Верховной Рады обсуждают план увеличения доходов бюджета на 0,5% от ВВП, который Украина должна представить в рамках программы с Международным валютным фондом. Этот план предусматривает введение ряда новых налогов.

Об этом говорится в статье ЭП.

Так, по данным собеседников ЭП, в рамках выполнения программы МВФ правительство планирует ввести дополнительное налогообложение в виде 0,1% военного сбора с прибыли предприятий и доходов ФЛП, 1,5% - от стоимости драгоценных металлов, 30% - от стоимости ювелирных изделий, 10% - от стоимости движимого имущества. Также просчитываются возможности дополнительного налогообложения операций с недвижимостью и введение дополнительного налога на некоторые другие операции.

В то же время, даже введение этих новых налогов не способно покрыть все дополнительные потребности бюджета, ведь общий фискальный эффект от них составит лишь около 40 миллиардов гривен. По данным собеседников ЭП в парламенте, сейчас потребности сектора обороны составляют более 400 миллиардов гривен - и это в случае, если власть не будет проводить дополнительную мобилизацию, а США согласуют Украине пакет помощи, который будет включать прямую бюджетную поддержку.

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Для того, чтобы собрать более 400 миллиардов гривен во власти сейчас рассматривают вопрос повышения ставок основных налогов, а именно НДС и военного сбора (с доходов физических лиц).

"Один процент ставки НДС стоит бюджету 35 миллиардов гривен, а один процент военного сбора - 27 миллиардов гривен. Вот и считайте, как мы можем покрыть наши потребности", - говорит собеседник ЭП во власти, причастный к поиску дополнительных источников доходов бюджета.

Исходя из такой арифметики, для покрытия потребности в более 400 млрд грн власти необходимо повысить ставки НДС и военного сбора примерно на 6-7%.

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Еще одно направление увеличения внутренних поступлений бюджета - расширение возможностей рынка ОВГЗ. Однако потенциал этого инструмента крайне ограничен, ведь экономика практически достигла стали своих возможностей в кредитовании правительства.

Подробнее о том, каковы текущие потребности в дополнительных ресурсах, и как их может перекрыть правительство читайте в статье ЭП: Налоговая мобилизация. Где власть будет искать дополнительный триллион гривен, чтобы закрыть дыру?