Курс валют на 19 февраля: наличная гривня подешевела после выходных

На 19 февраля Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару и евро, соответственно отреагировали наличные и безналичные курсы в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:30 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,76 - 38,34 грн против котировок в 37,09 - 38,30 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,43 - 41,64 грн против курса 41,4 - 41,65 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,9719 грн, евро - 40,8919 грн (16 февраля доллар - 38,1734 грн, евро - 40,8684 грн грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,9 - 38,4 грн (курс на 16 февраля - 37,8 - 38,28 грн);

Евро - 40,8 - 41,6 грн (курс на 16 февраля - 40,7 - 41,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,8 - 38,4 грн;

Ощадбанк - 37,8 - 38,45 грн;

Укрэксимбанк - 37,95 - 38,55 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,31 грн за доллар, в Ощаде - 38,4 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,3 грн.

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