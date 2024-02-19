Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 19 февраля: наличная гривня подешевела после выходных

Понедельник, 19 февраля 2024, 10:50 - Анастасия Жарикова

На 19 февраля Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару и евро, соответственно отреагировали наличные и безналичные курсы в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:30 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,76 - 38,34 грн против котировок в 37,09 - 38,30 грн накануне. 

На это же время "черный" курс евро составлял 41,43 - 41,64 грн против курса 41,4 - 41,65 грн за евро накануне. 

Реклама:

Официальный курс доллара установили на уровне 37,9719 грн, евро - 40,8919 грн (16 февраля доллар - 38,1734 грн, евро - 40,8684 грн грн). 

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 37,9 - 38,4 грн (курс на 16 февраля - 37,8 - 38,28 грн);
  • Евро - 40,8 - 41,6 грн (курс на 16 февраля - 40,7 - 41,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:
  • Приватбанк - 37,8 - 38,4 грн;
  • Ощадбанк - 37,8 - 38,45 грн;
  • Укрэксимбанк - 37,95 - 38,55 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,31 грн за доллар, в Ощаде - 38,4 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,3 грн.

Читайте также: Курс, цены и экономика: что ждет украинцев в 2024 году

курс валют гривня доллар евро
Реклама:
Материалы по теме
Курс валют на 16 февраля: гривня резко укрепилась 16 февраля 2024, 09:56
Курс валют на 15 февраля: сколько стоят доллар и евро 15 февраля 2024, 09:43
Курс валют на 13 февраля: доллар и евро продолжают дорожать 13 февраля 2024, 11:36
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте