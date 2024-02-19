На границе с Польшей в очередях стоят около 3 тысяч грузовиков

Польские фермеры-протестующие продолжают ограничивать движение для грузовиков автодорогами, ведущими через пункты пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская", "Медика - Шегини", "Зосин-Устилуг", "Долгобычев-Угринов" и "Корч-Краковец".

Об этом сообщил в комментарии Укринформу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, участники блокады на территории Польши пропускают всего по несколько грузовых автомобилей в час в обоих направлениях.

"18 февраля на направлении "Ягодин" грузовики вообще не пропускались. Легковые автомобили и автобусы оформляются в обычном режиме. По состоянию на утро в этих шести направлениях совокупно на территории Польши в сторону Украины ожидают возможность пересечения границы около 2 900 грузовиков, больше всего – на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец", – сказал спикер.

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Он отметил, что отмечается существенное уменьшение количества грузовых транспортных средств, которые в сутки пересекают границу, особенно по направлению пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини".

Напомним:

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой из-за блокады польскими протестующими, в частности, пассажирского транспорта.

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