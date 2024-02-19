Цены на нефть упали из-за неопределенности относительно спроса

Цены на нефть снизились в понедельник, поскольку инвесторы снова обратили внимание на прогнозы относительно спроса. Помимо этого на цену повлияло усиление опасений высокой инфляции и высоких процентных ставок в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Отчеты о повышении цен производителей в США подпитали опасения, что высокая инфляция и высокие процентные ставки ограничат рост потребления топлива", - пишет агентство.

Цены на нефть марки Brent снизилась на 61 цент, до 82,86 долларов за баррель. Баррель нефть марки WTI в США снизился на 41 цент, до 78,78 долларов.

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Члены совета Федеральной резервной системы США в пятницу выразили "терпение" в отношении снижения процентных ставок. Более высокие ставки делают нефть дороже, что ведет к спаду потребления на рынке.

Рынки также не видят четкой картины спроса из Китая.

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает, что рост спроса на нефть ослабнет в 2024 году и прогнозирует профицит черного золота на рынке в течение года.

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Экономическая правда