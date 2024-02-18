На следующей неделе в авиасообщении Германии снова будут перебои из-за забастовок

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Немецкий профсоюз Verdi планирует 20 февраля начать забастовку наземного персонала авиакомпании Lufthansa AG в крупных городах Германии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Забастовка, которая начнется рано утром во вторник и завершится в среду в 7:10 утра по центральноевропейскому времени, коснется хабов Lufthansa во Франкфурте и Мюнхене, а также других немецких аэропортов.

Вероятно, будут значительные отмены и задержки рейсов.

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Ранние багажники, грузчики и другие работники наземных служб уже оставили работу в начале этого месяца, что привело к тому, что Lufthansa отменила от 80% до 90% запланированных рейсов.

В Verdi заявил, что последняя акция состоялась после того, как профсоюз не смог достичь согласия на переговорах с Lufthansa 12 февраля.

В профсоюзе также отметили, что работники почувствовали себя "отвергнутыми" прошлыми предложениями авиакомпании.

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Бастующие требуют повышения заработной платы на 12,5%, или минимум на 500 евро больше в месяц в течение 12 месяцев, а также дополнительной инфляционной надбавки в размере 3000 евро для членов наземных экипажей Lufthansa.

Следующий раунд переговоров между Verdi и Lufthansa запланирован на среду, 21 февраля - сразу после завершения последней запланированной забастовки.

Напомним:

В начале февраля наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa начал забастовку в главных аэропортах, усиливая давление в переговорах о заработной плате и добавляя страданий путешественникам.

В Германии в пятницу, 2 февраля, началась забастовка работников общественного транспорта, которая длилась сутки.

Перед этим в Германии бастовали сотрудники аэропортов, что привело к отмене или задержке более 1000 рейсов.