На следующей неделе в авиасообщении Германии снова будут перебои из-за забастовок
Немецкий профсоюз Verdi планирует 20 февраля начать забастовку наземного персонала авиакомпании Lufthansa AG в крупных городах Германии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Забастовка, которая начнется рано утром во вторник и завершится в среду в 7:10 утра по центральноевропейскому времени, коснется хабов Lufthansa во Франкфурте и Мюнхене, а также других немецких аэропортов.
Вероятно, будут значительные отмены и задержки рейсов.
Ранние багажники, грузчики и другие работники наземных служб уже оставили работу в начале этого месяца, что привело к тому, что Lufthansa отменила от 80% до 90% запланированных рейсов.
В Verdi заявил, что последняя акция состоялась после того, как профсоюз не смог достичь согласия на переговорах с Lufthansa 12 февраля.
В профсоюзе также отметили, что работники почувствовали себя "отвергнутыми" прошлыми предложениями авиакомпании.
Бастующие требуют повышения заработной платы на 12,5%, или минимум на 500 евро больше в месяц в течение 12 месяцев, а также дополнительной инфляционной надбавки в размере 3000 евро для членов наземных экипажей Lufthansa.
Следующий раунд переговоров между Verdi и Lufthansa запланирован на среду, 21 февраля - сразу после завершения последней запланированной забастовки.
Напомним:
В начале февраля наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa начал забастовку в главных аэропортах, усиливая давление в переговорах о заработной плате и добавляя страданий путешественникам.
В Германии в пятницу, 2 февраля, началась забастовка работников общественного транспорта, которая длилась сутки.
Перед этим в Германии бастовали сотрудники аэропортов, что привело к отмене или задержке более 1000 рейсов.