Япония успешно запустила космическую ракету нового поколения, после неудачи

Япония в субботу 17 февраля успешно запустила свою новую флагманскую ракету "H3", вернув свою космическую программу в действие после многочисленных неудач, в том числе неудачного первого полета ракеты в 2023 году.

Об этом сообщает Reuters.

Запуск также знаменует собой вторую подряд победу Японского агентства аэрокосмических исследований, после того, как в прошлом месяце его лунный посадочный модуль SLIM совершил точное приземление, что сделало Японию пятой страной мира, которая вывела космический аппарат на Луну.

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"H3" стартовала в 9:22 утра по местному времени, после того, как ракета успешно вывела на орбиту небольшой спутник, радостные ученые в Космическом центре Танэгасима на юге Японии хлопали, кричали и обнимали друг друга.

Время полета длилось почти два часа, ракета также вывела на орбиту микроспутник и фиктивный спутник.

Запуск прошлой ракеты в марте 2023 года закончился тем, что наземное управление уничтожило ракету через 14 минут после взлета, когда двигатель второй ступени не смог зажечься.

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Пятью месяцами позже ракета JAXA Epsilon также не смогла запуститься.

Ракета-носитель H3 высотой 63 м предназначена для перевозки 6,5 метрических тонн полезной нагрузки, и в долгосрочной перспективе агентство хочет снизить стоимость одного запуска до пяти миллиардов иен (33 млн долл) - вдвое меньше, чем стоимость запуска H-IIA - за счет использования более простых конструкций и электроники автомобильного класса.

Напомним:

Летом 2024 года аэрокосмические агентства JAXA (Япония) и NASA (США) выведут на орбиту необычный спутник LignoSat. Его корпус впервые в истории космических исследований построен из легкой и прочной древесины магнолии.