Япония успешно запустила космическую ракету нового поколения, после неудачи
Япония в субботу 17 февраля успешно запустила свою новую флагманскую ракету "H3", вернув свою космическую программу в действие после многочисленных неудач, в том числе неудачного первого полета ракеты в 2023 году.
Об этом сообщает Reuters.
Запуск также знаменует собой вторую подряд победу Японского агентства аэрокосмических исследований, после того, как в прошлом месяце его лунный посадочный модуль SLIM совершил точное приземление, что сделало Японию пятой страной мира, которая вывела космический аппарат на Луну.
"H3" стартовала в 9:22 утра по местному времени, после того, как ракета успешно вывела на орбиту небольшой спутник, радостные ученые в Космическом центре Танэгасима на юге Японии хлопали, кричали и обнимали друг друга.
Время полета длилось почти два часа, ракета также вывела на орбиту микроспутник и фиктивный спутник.
Запуск прошлой ракеты в марте 2023 года закончился тем, что наземное управление уничтожило ракету через 14 минут после взлета, когда двигатель второй ступени не смог зажечься.
Пятью месяцами позже ракета JAXA Epsilon также не смогла запуститься.
Ракета-носитель H3 высотой 63 м предназначена для перевозки 6,5 метрических тонн полезной нагрузки, и в долгосрочной перспективе агентство хочет снизить стоимость одного запуска до пяти миллиардов иен (33 млн долл) - вдвое меньше, чем стоимость запуска H-IIA - за счет использования более простых конструкций и электроники автомобильного класса.
Напомним:
Летом 2024 года аэрокосмические агентства JAXA (Япония) и NASA (США) выведут на орбиту необычный спутник LignoSat. Его корпус впервые в истории космических исследований построен из легкой и прочной древесины магнолии.