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В работе "Telegram" произошел сбой

Воскресенье, 18 февраля 2024, 14:09 - Экономическая правда
 
Downdetector

В работе мессенджера "Telegram" произошел сбой.

Об этом известно из графика мониторингового сервиса Downdetector.

Из графика видно, что около 13:24 18 февраля резко увеличилось количество сообщений о перебоях в работе мессенджера.

Как сообщает Hromadske, пользователям не удавалось отправить сообщение и не загружались обновления в группах и чатах.

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О сбое в работе Telegram также сообщило российское пропагандистское издание ТАСС.

Напомним:

В украинской разведке признают, что Telegram содержит ряд угроз для безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

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