В работе "Telegram" произошел сбой
Воскресенье, 18 февраля 2024, 14:09 -
В работе мессенджера "Telegram" произошел сбой.
Об этом известно из графика мониторингового сервиса Downdetector.
Из графика видно, что около 13:24 18 февраля резко увеличилось количество сообщений о перебоях в работе мессенджера.
Как сообщает Hromadske, пользователям не удавалось отправить сообщение и не загружались обновления в группах и чатах.
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О сбое в работе Telegram также сообщило российское пропагандистское издание ТАСС.
Напомним:
В украинской разведке признают, что Telegram содержит ряд угроз для безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.
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