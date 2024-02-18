"Альпари банк", который хотела приобрести Укрпочта, прекращает деятельность

"Альпари банк" прекращает банковскую деятельность, план прекращения уже одобрен Нацбанком.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Решение о прекращении банковской деятельности было принято 12 декабря 2023 года.

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28 декабря 2023 года Нацбанк согласовал план прекращения соответствующим решением.

Альпари является самым маленьким банком в Украине, по состоянию на 2021 год он имел лишь 1 отделение.

По состоянию на 1 января 2024 года объем его чистых активов составлял всего 193,4 млн грн (0,007% от активов банковской системы).

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У банка было 6176 вкладчиков, которые держали на его счетах 679 млн грн. По итогам 2023 года банк получил 6 млн грн убытка.

Владельцем 100% акций банка является Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в ОАЭ.

В 2021 году "Укрпочта" достигла договоренности о покупке банка "Альпари банк" за 260 млн грн, позже она даже получила разрешение Мининфраструктуры на покупку банка.

Впрочем, из-за того, что "Укрпочта" и Мининфраструктуры так и "не устранили всех недостатков в документах", на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал эту сделку и вернул обратно "Укрпочте" пакет документов на покупку "Альпари" без принятия решений 29 мая 2023 года.

Экономическая правда