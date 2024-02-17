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Минюст США передал 500 тысяч долларов конфискованных российских средств для Украины

Суббота, 17 февраля 2024, 17:12 - Экономическая правда
 
Getty Images

Конфискованные из незаконной торговли оружием российские средства напрямую передадут Эстонии, которая выделит их для Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Эти средства были конфискованы Соединенными Штатами после раскрытия незаконной сети закупок, которая пыталась ввезти в Россию высокоточные станки американского производства, которые использовались в оборонном секторе и для распространения ядерного оружия.

Гражданин Латвии, обвиняемый в связи с этой схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.

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Этот перевод является первым переводом средств от Соединенных Штатов к иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине, и вторым случаем, когда Специальная группа KleptoCapture Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине - в прошлом году она передала 5,4 миллиона долларов конфискованных средств Государственному департаменту США на поддержку украинских ветеранов войны. 

Конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку факты этого дела не позволяют осуществить прямую передачу в Украину. 

Эстония использует эти средства на проект по ускорению оценки убытков и критически важного ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая стала целенаправленной мишенью для российских сил.

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Экономическая правда

США санкции Россия
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