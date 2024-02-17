Минюст США передал 500 тысяч долларов конфискованных российских средств для Украины

Getty Images

Конфискованные из незаконной торговли оружием российские средства напрямую передадут Эстонии, которая выделит их для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Эти средства были конфискованы Соединенными Штатами после раскрытия незаконной сети закупок, которая пыталась ввезти в Россию высокоточные станки американского производства, которые использовались в оборонном секторе и для распространения ядерного оружия.

Гражданин Латвии, обвиняемый в связи с этой схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.

Реклама:

Этот перевод является первым переводом средств от Соединенных Штатов к иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине, и вторым случаем, когда Специальная группа KleptoCapture Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине - в прошлом году она передала 5,4 миллиона долларов конфискованных средств Государственному департаменту США на поддержку украинских ветеранов войны.

Конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку факты этого дела не позволяют осуществить прямую передачу в Украину.

Эстония использует эти средства на проект по ускорению оценки убытков и критически важного ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая стала целенаправленной мишенью для российских сил.

Реклама:

Экономическая правда