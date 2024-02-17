Украина и МВФ начали переговоры о третьем пересмотре программы EFF

GETTY IMAGES

17 февраля Миссия МВФ и представители власти Украины начинают переговоры относительно третьего пересмотра программы Extended Fund Facility (Механизма расширенного финансирования).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Встречи проходят в Варшаве, а также в онлайн-формате.

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

Реклама:

От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

Напомним:

14 декабря 2023 года Украина 14 декабря получила третий транш финансирования на сумму около 900 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF.

Реклама: