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Украина и МВФ начали переговоры о третьем пересмотре программы EFF

Суббота, 17 февраля 2024, 12:32
 
GETTY IMAGES

17 февраля Миссия МВФ и представители власти Украины начинают переговоры относительно третьего пересмотра программы Extended Fund Facility (Механизма расширенного финансирования).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Встречи проходят в Варшаве, а также в онлайн-формате.

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

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От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права. 

Напомним:

14 декабря 2023 года Украина 14 декабря получила третий транш финансирования на сумму около 900 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF.

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МВФ Украина финансирование
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Экономическая правда
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