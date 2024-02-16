Правительство утвердило новую процедуру списания военного имущества 

Кабинет министров 16 февраля внес изменения в положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах, которые позволяют упростить саму процедуру списания.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, передает liga.net.

Отмечается, еще в начале октября прошлого года парламент принял законопроект №10039 об упрощении процедуры списания военного имущества в ВСУ, который вступил в силу 7 февраля после подписания его президентом.

Соответствующие изменения правительства позволяют во время военного положения списывать закрепленное за воинской частью имущество стоимостью до 1,7 млн грн приказом командира по представлению комиссии. Исключение касается только оружия.

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"Внесены изменения в положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах по определению полномочий командирам воинских частей по списанию военного имущества во время военного положения своими приказами независимо от номенклатуры служб обеспечения, а также полномочия соответствующих должностных лиц по рассмотрению и утверждению единого акта списания, с учетом условий определенных частью пятой-седьмой статьи 4 ЗУ "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины", – пояснил Мельничук.

Напомним:

В Кабмине похвастались упрощением бумажной бюрократии на фронте: теперь для того, чтобы списать уничтоженное или поврежденное военное имущество, а затем получить новое, военным придется тратить на бумажную работу не полгода, а "несколько недель".

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