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Камышин призвал НАТО закупить 1 миллион дронов у отечественных производителей

Пятница, 16 февраля 2024, 20:04 - Игорь Пилипив

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин призвал НАТО закупить обещанный миллион дронов у украинских производителей. 

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности от имени всей украинской оборонки призвал НАТО закупить этот миллион дронов у украинских производителей. Возможности есть, технологии есть, инженеры есть", - отметил Камышин.

Министр добавил, что Украина способна делать как дешевые FPV-дроны - так и вещи, летящие более 1000 км, а еще наземные и морские. Боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные. Эффективность наших дронов доказана на фронте, а их стоимость максимально конкурентная. 

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"Заказать миллион дронов в Украине - лучший способ сделать больше россиян хорошими", - подчеркнул Камышин.

Напомним:

Во время встречи министров обороны государств-членов НАТО в Брюсселе партнеры предоставили Украине обязательства по поставкам дронов для ВСУ.

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ВПК война НАТО
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