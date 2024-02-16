За год банки вернули 93,5% рефинансирования НБУ

На 1 января 2024 года задолженность банков по кредитам рефинансирования уменьшилась на 35,66 млрд грн (-93,5%) по сравнению с 1 января 2023 года, когда 21 банк имел суммарно 38,15 млрд грн рефинансирования НБУ.

Об этом пишет FinClub.

Отмечается, что полностью за рефинансирование рассчитались 15 банков: "Укрэксимбанк", "ПУМБ", "Сенс Банк", Банк "Кредит Днепр", банк "Пивденный", "Укргазбанк", "Аккордбанк", "Индустриалбанк", "Банк 3/4", "ПроКредит Банк", "Первый инвестиционный банк", "Кристалбанк", "Мотор-Банк", банк "Украинский капитал", "Полтава-банк".

Суммарно эти банки вернули НБУ 33,72 млрд грн, в том числе наибольшие суммы пришлись на "Укрэксимбанк" (-18,47 млрд грн), "ПУМБ" (-4,19 млрд грн) и "Сенс Банк" (-3,28 млрд грн).

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"Еще 1,97 млрд грн вернули НБУ четыре банка, которые все еще имеют задолженность перед регулятором: "Банк Альянс" (долг 700 млн грн по состоянию на 1 января 2024 года), "МИБ" (320 млн грн), "МетаБанк" (167 млн грн), "Агропросперис Банк" (150 млн грн)", - говорится в сообщении.

При этом еще два банка увеличили портфель полученных от НБУ средств: "Коминбанк" - на 1,6 млн грн (до 790,6 млн грн), банк "Львов" - на 29,94 млн грн (до 355 млн грн).

Задолженность этих шести банков перед НБУ составляет 2,48 млрд грн по состоянию на 1 января 2024 года, добавляет FinClub.

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Экономическая правда