"Энергоатом" планирует вдвое увеличить количество специалисты для достройки энергоблоков ХАЭС

Весной количество специалистов для подготовки блоков ХАЭС к достройке увеличится вдвое, до 600 человек.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на слова в.о. главы правления компании Петра Котина.

На площадке Хмельницкой АЭС продолжаются восстановительные работы на блоках №3 и №4. Сейчас к процессу уже привлечено 333 специалиста и весной эта цифра должна увеличится вдвое.

"Весной количество специалистов, которые будут работать на площадке должно увеличиться до 600 человек. Уже сейчас мы должны решить ряд вопросов, чтобы атомщики из Запорожской атомной электростанции, которые приедут в город-спутник ХАЭС, были обеспечены всем необходимым", - сообщил и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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Сейчас к работам привлечены специалисты временно оккупированной Запорожской АЭС, которые имеют соответствующий опыт строительства шести блоков ЗАЭС.

Напомним:

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией.

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Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.

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Экономическая правда