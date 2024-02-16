В черном "Шахеде" нашли компоненты из США, КНР и Швейцарии

фото: напк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии чипами черных БПЛА "Шахед". Производителями ряда компонентов были США, Китай и Швейцария.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Без чипов иностранного производства эти дроны не были бы способны выполнять свои задачи и атаковать украинские мирные города", - говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что несмотря на постоянную модернизацию и локализацию производства, российские "Шахеды" все еще зависимы от иностранных технологий и компонентов и мало отличаются от иранских.

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В список добавили восемь новых компонентов, большинство из них было произведено в США, три - в Китае и один - в Швейцарии.

Напомним:

В декабре НАПК объявило о запуске первой в мире открытой базы данных иностранных компонентов, используемых РФ и Ираном в беспилотных летательных аппаратах, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и других видах вооружения и военной техники.

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В прошлом месяце Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило в единственную в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии детали крылатой ракеты "Искандер-К", которой РФ ударила по центру Чернигова 19 августа 2023 года.

Экономическая правда